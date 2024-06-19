Трамп назвал администрацию Байдена фашистами

Бывший американский президент Дональд Трамп назвал администрацию нынешнего лидера США Джо Байдена «фашистским режимом» из-за его миграционной политики, передает ТАСС.

Выступая перед сторонниками в штате Висконсин, Трамп заявил, что амнистия нелегальных мигрантов Байдена — это прямая атака на американскую демократию и еще один пример того, как нынешний президент разрушает конституционную систему и заменяет ее коррумпированным и фашистским режимом. «Это фашисты. Это плохие люди», — добавил политик.

15 июня сообщалось, что администрация США планирует предоставить легальный статус сотням тысяч мигрантов, которые проживают на территории страны без необходимых для этого документов.

19 июня Джо Байден объявил о принятии федеральными властями ряда мер, которые облегчат более полумиллиону иностранцев получение легального статуса в стране.

Накануне издание The Wall Street Journal написало, что советники и сторонники Дональда Трампа, ставшего фаворитом среди республиканцев на выдвижение в президенты, составляют подробные планы по беспрецедентному подавлению иммиграции.

Ранее Трампа огорчило нежелание мигрантов из «хороших» стран приезжать в США.