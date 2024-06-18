Генсек СНГ оценил возможность Армении ослабить участие в содружестве

Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств (СНГ) Сергей Лебедев заявил, что Армения не посылала никаких сигналов о желании покинуть СНГ или ослабить участие в нем. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что у организации нет никаких сигналов относительно того, что армянская сторона собирается покинуть содружество или ослабить в нем свое участие.

До этого заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что западники подтолкнули Ереван к заморозке участия в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

По словам дипломата, полноформатное участие Армении в работе ОДКБ отвечает чаяниям ее народа и служит делу поддержания мира и стабильности в Закавказье.

Замглавы МИД отметил, что в настоящее время планомерно движется работа по наращиванию потенциала Организации, оставляющая армянские власти позади. С учетом боевого российского опыта осуществляется выработка новых алгоритмов кризисного реагирования Коллективных сил ОДКБ.

Ранее глава разведки РФ оценил возможность появления военных баз США в Армении.