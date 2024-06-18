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Байден стал издавать странные звуки во время встречи с журналистами

Байден начал издавать непонятные звуки и кричать после встречи со Столтенбергом

Президент Соединенных Штатов Джо Байден начал неожиданно кричать на представителей СМИ после встречи с генеральным секретарем Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенсом Столтенбергом в Белом доме. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Forbes Breaking News.

Американский президент пожал руку Столтенбергу, после чего журналисты пытались задавать ему вопросы. Байден посмотрел в их сторону с ухмылкой, после чего стал издавать непонятные звуки и кричать.

После этого Байден начал смеяться, но журналисты и дальше пытались задать ему вопросы.

16 июня экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама за руку увел со сцены на предвыборном концерте в Лос-Анджелесе Байдена, который застыл на месте после встречи со сторонниками.

До этого Байден растерялся и замер во время танца на мероприятии в преддверии Дня освобождения рабов. Как писало издание Daily Mail, «глава государства словно пережил короткое замыкание, пока остальные участники подпевали под зажигательную музыку».

Ранее штаб Байдена в предвыборном ролике назвал Трампа преступником.

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