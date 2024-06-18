Азербайджан обвинил Францию в провоцировании конфликта на Южном Кавказе

Политика Франции на кавказском направлении ведет Южный Кавказ к эскалации новых боевых действий в регионе, Париж поддерживает армянский реваншизм. Об этом говорится в заявлении азербайджанского оборонного ведомства, которое опубликовано на его сайте.

«Перевооружение Францией, являющейся постоянным членом Совета Безопасности ООН, Армении, имеющей опыт кровавой военной агрессии, и поддержка армянским руководством политики реваншизма — проявление политической безответственности, открывающей путь к новой войне», - говорится в сообщении.

В начале июня президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что несколько стран Европейского союза (ЕС) объявили его стране холодную войну. По его словам, ряд государств ЕС безосновательно нападают на Азербайджан, называя «белое черным, а черное белым». Он связал такое развитие событий с «личными болезненными амбициями», а не нормами международного права.

Ранее политолог объяснил, зачем Франция отозвала своего посла в Азербайджане.