Россия видит угрозу в словах Столтенберга о ядерных силах Запада

В заявлении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что на Западе начали консультации о необходимости приведения ядерного оружия в состояние боеготовности, есть элементы угрозы для России. Об этом в беседе с журналистами заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Там есть элемент эскалационный, и определенной угрозы, но не в таком масштабе, как это преподносилось некоторыми СМИ», — подчеркнул он.

Рябков добавил, что НАТО продолжает вести все более агрессивный и провокационный курс на российском направлении. В этой связи, среди членов Североатлантического альянса остается немало тех, кто стремится «испытать на прочность» Россию, заявил он.

До этого Столтенберг заявил, что страны — члены Организации Североатлантического договора (НАТО) начали консультации по вопросу необходимости приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности.

Кроме того, Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) в ночь на 17 июня заявил о росте в мире количества ядерных боеголовок, находящихся в состоянии боеготовности.

Ранее в Италии заявили о недопустимости использования ядерного оружия на Украине.