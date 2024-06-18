Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия видит угрозу в словах Столтенберга о ядерных силах Запада

Рябков: в словах Столтенберга о боеготовности ядерных сил есть элемент угрозы

close
100%
MFA Russia/Global Look Press

В заявлении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что на Западе начали консультации о необходимости приведения ядерного оружия в состояние боеготовности, есть элементы угрозы для России. Об этом в беседе с журналистами заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Там есть элемент эскалационный, и определенной угрозы, но не в таком масштабе, как это преподносилось некоторыми СМИ», — подчеркнул он.

Рябков добавил, что НАТО продолжает вести все более агрессивный и провокационный курс на российском направлении. В этой связи, среди членов Североатлантического альянса остается немало тех, кто стремится «испытать на прочность» Россию, заявил он.

До этого Столтенберг заявил, что страны — члены Организации Североатлантического договора (НАТО) начали консультации по вопросу необходимости приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности.

Кроме того, Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) в ночь на 17 июня заявил о росте в мире количества ядерных боеголовок, находящихся в состоянии боеготовности.

Ранее в Италии заявили о недопустимости использования ядерного оружия на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами