Эксперты назвали главного претендента на замену Байдена от демократов

В поведении президента США Джо Байдена наблюдается снижение когнитивных способностей, из-за чего его могут заменить на предстоящих выборах, считают эксперты. Среди наиболее вероятных претендентов – супруга экс-президента Штатов Мишель Обама, заявили специалисты в беседе с 360.ru.

На фоне ухудшающегося здоровья Байдена, он будет реже появляться на публике и выступать с длинными тестами, считает эксперт информационных стратегий, политконсультант Марк Нешпа. По его словам, есть вероятность, что представлять демократов будет другой кандидат.

«Если выбирать конкретно одного героя, то это будет Мишель Обама, у которой фоновый рейтинг очень высокий. Она продолжательница идей как своего мужа, так и действующего президента», — заявил он.

Среди плюсов Мишель Обамы он назвал ее положительный рейтинг и способность собрать большой электорат темнокожего и демократического населения.

Идеальным кандидатом на замену Байдена Мишель Обаму считает и член экспертного совета движения «Сильная Россия» Александр Черемин. Среди прочих плюсов он выделил ее популярность среди жителей страны.

«Во-первых, за нее точно будут голосовать женщины. Во-вторых, афроамериканцы. В-третьих, те, кто ранее голосовал за ее мужа. Это и будет лучший кандидат в президенты от Демократической партии», — заключил он.

Напомним, впервые публично с версией о том, что Мишель Обама заменит Байдена выступил экс-кандидат в президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами. Позднее СМИ писали, что Байден действительно может отказаться от участия в выборах в ее пользу, хотя сама Мишель Обама заявляла о стремлении не связываться с политикой.

Ранее политолог раскрыл, кто распространил слух о выдвижении Мишель Обамы в лидеры США.