Французский журнал показал карикатуру с гробом по теме передачи Киеву истребителей

Французский сатирический журнал Сharlie Hebdo опубликовал карикатуру по теме передачи Украине Парижем истребителей Mirage. Об этом сообщает интернет-газета «Страна».

Издание предположило, что это отсылка к недавней акции в центре Парижа — с гробами, которые изображали лишившихся жизней на Украине французских солдат.

7 июня в Седьмом округе Парижа, где находится Эйфелева башня, обнаружились граффити, на которых изображены «французские солдаты на Украине».

2 июня в Париже полицейские арестовали авторов экспозиции у Эйфелевой башни с пятью пустыми гробами, обернутыми во французские флаги. В полиции рассказали, что инцидент произошел 1 июня в 9 утра (10:00 мск) рядом с Эйфелевой башней. По данным экспертизы, гробы были наполнены гипсом.

6 июня президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал отправку Украине истребителей Mirage 2000-5. Он пояснил, что передача Киеву этих воздушных судов должна помочь ей лучше защищать свои территории.

Ранее во Франции скептически отнеслись к передаче истребителей Mirage Украине.