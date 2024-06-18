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Политолог предрек рост числа отзывов подписей под коммюнике саммита по Украине

Политолог Скачко: саммит по Украине оказался обманом для многих стран

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Denis Balibouse/Reuters

Политолог Владимир Скачко в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал решение Руанды отозвать подпись под итоговым коммюнике конференции по Украине, состоявшейся в Бюргенштоке. По его мнению, швейцарский саммит оказался обманом для многих стран. Эксперт допустил, что вслед за Руандой отозвать свое согласие могут и другие страны.

«Это в любом случае еще один показатель того, что не весь мир с Украиной. Зеленский с помощью саммита хотел подтвердить собственную легитимность и продемонстрировать сплоченность других стран в борьбе с Россией. Однако эти цели не были достигнуты», — подчеркнул политолог.

Он добавил, что многие государства Глобального Юга не захотели вступать в конфронтацию с Россией, поэтому создать с их помощью рычаг давления на Москву не удалось.

Руанда стала третьей страной после Иордании и Ирака, принявшей решение об отзыве подписи. Она отсутствует в списке, обновленном швейцарским дипведомством 17 июня. По состоянию на 16 июня Руанда еще в нем числилась. После отзыва подписи количество отказавшихся поддержать итоговый документ государств увеличилось до 16.

Швейцарская конференция по Украине прошла в период с 15 по 16 июня. На саммит приехала 91 делегация, но подписать итоговый документ согласились не все — его поддержали 80 стран и четыре международные организации. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД Швейцарии назвали возможные сроки проведения второго саммита по Украине.

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