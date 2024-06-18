Западу нужно отказаться от ведения политики двойных стандартов в контексте конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Об этом заявил президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза на мероприятии в Португало-американском фонде развития (FLAD) в столице страны, его слова приводит издание Lusa.

«Нам нужно смотреть на эти конфликты более комплексно, избегая двойных стандартов в области международного права», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что в урегулирование конфликтов на Украине и Ближнем Востоке необходимо привлекать Китай. При этом, по словам де Соузы важно сохранять трансатлантический альянс «очень сильным».

До этого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что в настоящее время в мире формируется более трезвая оценка ситуации на Украине.

Ранее в постпредстве России заявили о лжи Евросоюза по конфликту на Украине.