Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президент Португалии призвал Запад уйти от двойных стандартов по Украине

Президент Португалии ди Соуза: Западу надо уйти от двойных стандартов по Украине

close
100%
Global Look Press

Западу нужно отказаться от ведения политики двойных стандартов в контексте конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Об этом заявил президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза на мероприятии в Португало-американском фонде развития (FLAD) в столице страны, его слова приводит издание Lusa.

«Нам нужно смотреть на эти конфликты более комплексно, избегая двойных стандартов в области международного права», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что в урегулирование конфликтов на Украине и Ближнем Востоке необходимо привлекать Китай. При этом, по словам де Соузы важно сохранять трансатлантический альянс «очень сильным».

До этого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что в настоящее время в мире формируется более трезвая оценка ситуации на Украине.

Ранее в постпредстве России заявили о лжи Евросоюза по конфликту на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами