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В ГД предложили ввести выборочные проверки заведений общепита

После отравления салатами в ГД предложили выборочно проверять заведения общепита

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Фотослужба Госдумы РФ

Первый зампред комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев предложил премьер-министру Михаилу Мишустину ввести выборочные проверки заведений общепита после массового отравления салатами из «Кухни на районе». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение депутата.

«В отношении предприятий общественного питания необходимо ввести дополнительный контроль качества продуктов питания и готовых блюд во всей цепочке системы общественного питания: от закупки продуктов до доставки конечному потребителю», — пояснил Гусев.

Ранее дела о массовом отравлении готовой едой передали в центральный аппарат СК.

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