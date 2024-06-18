В ГД предложили ввести выборочные проверки заведений общепита

Первый зампред комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев предложил премьер-министру Михаилу Мишустину ввести выборочные проверки заведений общепита после массового отравления салатами из «Кухни на районе». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение депутата.

«В отношении предприятий общественного питания необходимо ввести дополнительный контроль качества продуктов питания и готовых блюд во всей цепочке системы общественного питания: от закупки продуктов до доставки конечному потребителю», — пояснил Гусев.

Ранее дела о массовом отравлении готовой едой передали в центральный аппарат СК.