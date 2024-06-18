Политолог: для РФ приглашение на следующий саммит по Украине ничего не значит

Президент Украины Владимир Зеленский может пригласить Россию как на второй «мирный» саммит, так и на любые другие мероприятия, но для Москвы эти приглашения ничего не значат. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. Он напомнил, что нынешний украинский лидер потерял свою легитимность.

Эксперт также отметил, что итоговое коммюнике по итогам конференции должны подписывать все стороны конфликта. Однако, на саммите вместо России были западные страны. Из этого следует вывод, что НАТО признает свое участие в боевых действиях на Украине, подчеркнул он.

«Поэтому все подчинено одной мысли — сохранить у власти нынешнее украинское руководство, это одна затея американская. Вторая затея, продолжить войну на Украине. И третья — <...> обособить Россию и попытаться ее подтолкнуть к условиям, которые выгодны США», — сказал Оленченко.

Швейцарская конференция по Украине прошла в период с 15 по 16 июня в городе Бюргенштоке. В ходе саммита более половины участников заявили о необходимости присутствия России.

За день до начала мероприятия президент России Владимир Путин провел встречу с руководством министерства иностранных дел РФ, в ходе которой назвал условия для начала переговоров по урегулированию кризиса.

Глава государства отметил, что украинские власти должны отказаться от вступления страны в НАТО и закрепить ее безъядерный статус. Вместе с этим российский лидер потребовал признать Республику Крым и еще четыре региона частью РФ, а также отменить западные санкции.

Ранее политолог раскрыл, какие страны могли предложить Украине посредничество с РФ.