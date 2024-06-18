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Экс-депутат Рады назвал «дворовыми разборками» швейцарский саммит по Украине

Экс-депутат Рады Царев: швейцарский саммит по Украине лишен смысла

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MICHAEL BUHOLZER/Reuters

Швейцарский саммит, посвященный урегулированию конфликта на Украине, является ни чем иным, как «дворовой разборкой». Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

«Так и есть. Что во главе? Право сильного. Вот Соединенные Штаты — сильные. И они якобы имеют право навязывать всем свои правила. Что было? Что вообще подразумевалось? [Президент Украины Владимир] Зеленский сформулировал ультиматум, хотел, чтобы этот ультиматум поддержала большая часть стран, входящих в ООН. И предполагалось, что потом они все вместе надавят на Россию», — сказал Царев.

На деле, по его словам, все пошло не по плану Киева. Президент России Владимир Путин пресек «разборки» Зеленского одним заявлением, подчеркнул политик.

Мирная конференция по Украине прошла в период с 15 по 16 июня в городе Бюргенштоке. За день до ее начала Путин провел встречу с руководством министерства иностранных дел РФ, в ходе которой назвал условия для начала переговоров по урегулированию кризиса.

Глава государства отметил, что украинские власти должны отказаться от вступления страны в НАТО и закрепить ее безъядерный статус. Вместе с этим российский лидер потребовал признать Республику Крым и еще четыре региона частью РФ, а также отменить западные санкции.

Ранее в России заявили, что тезисы Зеленского уже не работают на западную аудиторию.

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