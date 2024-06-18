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Китай обвинил США в лицемерии из-за позиции по вакцинам

КНР заявила о «злобных намерениях» США по отношению к китайским вакцинам

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Aly Song/Reuters

Китайские дипломаты назвали лицемерными власти Соединенных Штатов из-за их стремления дискредитировать разработанную в КНР вакцину против COVID-19. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление посольства КНР на Филиппинах.

Так дипведомство отреагировало на расследование Reuters о секретной программе военных США, действовавшей во время пандемии коронавируса, целью которой было подорвать доверие к китайскому препарату Sinovac. В посольстве назвали политику Штатов лицемерной и обвинили страну в двойных стандартах и «злобных намерениях».

В Пентагоне информацию о проведении кампании по дискредитации вакцин опровергать не стали. Официальный представитель министерства обороны США Лиза Лоуренс заявила, что ведомство проводит «широкий спектр операций, в том числе в информационной сфере», и добавила, что Китай обвинял Штаты в распространении COVID-19.

Ранее в России прокомментировали данные об информационной кампании США против вакцин.

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