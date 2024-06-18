Царев: команда Байдена балансирует на краю

Команда президента США Джо Байдена балансирует на краю, все еще желая заключить хотя бы худой мир в преддверии выборов. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал экс-депутат Верховной рады Олег Царев. При этом, по его словам, Вашингтон боится дать слабину, которой Россия может воспользоваться, чтобы додавить Украину.

Политик также напомнил, что долгое время на Западе обсуждалось временное перемирие на Украине во время Олимпийских игр в Париже.

«Для Байдена вариант, когда он как бы останавливает войну в Израиле и Палестине и одновременно останавливает войну на Украине, был бы просто суперподарком во время избирательной кампании. Но не получилось», — констатировал Царев.

В итоге, по его словам, Вашингтону приходится сокращать поставки военной помощи, чтобы дать Вооруженным силам Украины (ВСУ) возможность обороняться, сдерживая при этом амбиции лидера страны Владимира Зеленского.

До этого Царев отмечал, что нынешние власти США опасаются наступления Вооруженных сил России на севере Украины, поскольку такой маневр может привести к краху ВСУ в самый ответственный момент.

Коллапс украинской армии, в случае наступления российских войск, на Западе прекрасно осознают, поэтому не гнушаются использовать различные методы устрашения, в том числе разрешая Киеву бить по территории РФ дальнобойными ракетами, добавил политик.

Ранее Зеленский публично раскритиковал Байдена.