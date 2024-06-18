Эксперт объяснил, почему США боятся наступления ВС РФ на севере Украины

Нынешние власти США опасаются наступления Вооруженных сил России на севере Украины, поскольку такой маневр может привести к краху ВСУ в самый ответственный момент. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

«Они опасаются, что фронт обрушится, что Россия со стороны Сумской области, Харьковской области заведет резервы. Они посчитали уже: от 100 тысяч до 300 тысяч русских солдат могут пойти в наступление на этом направлении. И это будет разгромная картинка во время избирательной кампании. Европейские выборы прошли, тут уже ладно. Но американские еще только впереди», — сказал политик.

Он добавил, что коллапс украинской армии, в случае наступления российских войск, на Западе прекрасно осознают, поэтому не гнушаются использовать различные методы устрашения, в том числе разрешая Киеву бить по территории РФ дальнобойными ракетами.

15 июня Минобороны РФ сообщило, что подразделения российской группировки войск «Север» за сутки отразили семь контратак штурмовых групп 6-й бригады морской пехоты и 13-й бригады национальной гвардии ВСУ. По данным ведомства, противник потерял до 350 военнослужащих.

В начале июня Вооруженные силы Украины подтянули резервы в Харьковскую область, из-за чего наступление ВС РФ на этом направлении замедлилось. Об этом сообщили и западные СМИ, и российская сторона, в частности глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев. Что происходит на поле боя, способны ли ВСУ провести контрнаступательную операцию и какая главная цель украинских войск — разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее на Украине заявили, что ВСУ потеряли интерес к Крымскому мосту.