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Малайзия решила вступить в БРИКС

Премьер Малайзии анонсировал процедуры по вступлению страны в БРИКС

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Depositphotos

Новым членом БРИКС в скором времени может стать Малайзия, руководство страны уже приняло соответствующее решение. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на интервью главы малазийского правительства Анвара Ибрагима порталу «Гуаньча».

«Мы уже изложили нашу политику и уже приняли решение. Мы скоро начнем проходить официальные процедуры», — заявил премьер-министр.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

В настоящее время членами БРИКС являются Бразилия, Россия, Индия, КНР, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. В июне 2024 года желание вступить в объединение выразили сразу несколько стран: Турция, Таиланд, Зимбабве и Никарагуа.

По словам замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, в данный момент частью БРИКС хотят стать десятки государств.

Ранее сообщалось, что президент Бразилии посетит саммит БРИКС в Казани.

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