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Стало известно о беспокойстве США из-за позиции Турции по санкциям против России

Posta: нежелание Турции вводить санкции против России беспокоит США

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Burhan Ozbilici/AP

Нежелание Турции вводить санкции против России беспокоит Соединенные Штаты, а отключение Москвы от системы SWIFT создает дополнительную нагрузку на турецкие компании. Об этом пишет газета Posta.

«В принципе, Анкара согласна только с решениями о введении эмбарго [против России], принятыми Организацией Объединенных Наций. Нежелание Турции участвовать в санкциях, введенных Западом, беспокоит Вашингтон», — говорится в тексте.

В материале также отмечается, что отключение Москвы от системы SWIFT создает нагрузку на местные компании, работающие с Россией.

Как подчеркивает Posta, Анкара очень взвешенно и осторожно относится к конфликту между Москвой и Киевом.

«Несмотря на то, что Турция является членом НАТО, она не ввела эмбарго против России и не закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов. Вклад Турции в создание «зернового коридора», обмен пленными и разминирование Черного моря имеет огромное значение для всего мира», — отмечается в материале.

До этого лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель заявил, что считает «правильной» политику республики по неприсоединению к санкциям против Российской Федерации.

Ранее США стали активнее интересоваться турецкими компаниями, которые могут сотрудничать с РФ.

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