Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведев сообщил, что Россия не видит движения в реформировании МВФ

Медведев заявил, что движение в теме реформы системы МВФ пока отсутствует

close
100%
Екатерина Штукина/РИА Новости

Россия пока не замечает «особого движения» в вопросе реформирования Международного валютного фонда (МВФ). Об этом заявил председатель «Единой России», заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания круглого стола с представителями политических партий стран АСЕАН, передает ТАСС.

Он отметил, что санкции стран Запада наносят вред обеспечению базовых потребностей населения многих государств, поэтому нужно вводить новые подходы к решению проблем использования национальных валют. По его мнению, в результате это должно привести к реформе системы Международного валютного фонда.

«К сожалению, движения здесь особого мы не видим, хотя мы неоднократно призывали к расширению деятельности многосторонних банков развития для наращивания помощи государствам глобального юга, стран востока в достижении целей устойчивого развития», — подчеркнул Медведев.

Он отметил, что налаживание валютно-финансовой и банковской инфраструктуры могло бы в том числе упростить организацию туристических потоков и сделать более качественными услуги в сфере двухсторонней торговли РФ со странами АСЕАН.

До этого сообщалось, что американский доллар продолжает сдавать позиции в международных резервах, уступая место нетрадиционным резервным валютам, таким как сингапурский и австралийский доллары, юань и южнокорейская вона.

Ранее Россия предложила странам БРИКС новый способ расчетов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами