Медведев сообщил, что Россия не видит движения в реформировании МВФ

Россия пока не замечает «особого движения» в вопросе реформирования Международного валютного фонда (МВФ). Об этом заявил председатель «Единой России», заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания круглого стола с представителями политических партий стран АСЕАН, передает ТАСС.

Он отметил, что санкции стран Запада наносят вред обеспечению базовых потребностей населения многих государств, поэтому нужно вводить новые подходы к решению проблем использования национальных валют. По его мнению, в результате это должно привести к реформе системы Международного валютного фонда.

«К сожалению, движения здесь особого мы не видим, хотя мы неоднократно призывали к расширению деятельности многосторонних банков развития для наращивания помощи государствам глобального юга, стран востока в достижении целей устойчивого развития», — подчеркнул Медведев.

Он отметил, что налаживание валютно-финансовой и банковской инфраструктуры могло бы в том числе упростить организацию туристических потоков и сделать более качественными услуги в сфере двухсторонней торговли РФ со странами АСЕАН.

До этого сообщалось, что американский доллар продолжает сдавать позиции в международных резервах, уступая место нетрадиционным резервным валютам, таким как сингапурский и австралийский доллары, юань и южнокорейская вона.

Ранее Россия предложила странам БРИКС новый способ расчетов.