В Совфеде назвали провальным любой саммит по Украине без участия России

Любой саммит по Украине без участия России обречен на провал. Об этом в беседе с RT заявила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

«Политические тусовки с сомнительным уровнем представительства, саммиты по Украине, являются очевидной политической пустышкой, прикрывающей истинную сущность Украины, ставшей кризисным активом американской военно-политической биржи», — сказала сенатор.

15 и 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток прошел двухдневный саммит, который инициировала Украина для обсуждения своей «формулы мира». На конференцию приехала 91 делегация, но подписать итоговый документ согласились не все — его поддержали 80 стран и четыре международные организации. О чем говорится в коммюнике и кто отказался его подписывать? Когда ждать следующего саммита и позовут ли на него Россию — в материале «Газеты.Ru».

За день до начала саммита в Швейцарии президент России Владимир Путин провел встречу с руководством министерства иностранных дел страны, в ходе которой назвал условия для начала переговоров по урегулированию кризиса.

Ранее в Кремле резко высказались о результативности саммита по Украине в Швейцарии.