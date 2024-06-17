Политолог: агрессия НАТО подвела мир к новому Карибскому кризису

Заявления со стороны НАТО становятся все более агрессивными, провоцируя эскалацию конфликта, считает председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин. Страны-члены альянса угрожали России еще до начала военной спецоперации на Украине, а сегодня их действия провоцируют гонку вооружения и подводят мир к формату Карибского кризиса, заявил он в беседе с 360.ru.

«В НАТО не слышат позицию российского руководства, не обращают внимание, что Россия предупреждает о том, чтобы они не переходили на красные линии. Альянс, наоборот, еще больше провоцирует ситуацию посредством учений на границах Союзного государства, близко к границам России», — пояснил политолог.

Он добавил, что расширение альянса с 90-х годов угрожает безопасности России, а сегодня обсуждается включение в него Грузии и Украины. Это подтверждает стремление создать «анти-Россию», на которое Москва вынуждена отвечать, убежден эксперт.

При сохранении подобных провокаций со стороны НАТО Россия продолжит наращивать военно-промышленный потенциал, отметил Самонкин. По его мнению, сегодня такая ситуация уже привела к гонке вооружений наподобие той, что уже была в XX веке. На этом фоне мир подходит к формату Карибского кризиса 2.0, считает эксперт.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг до этого заявил, что страны-члены Североатлантического альянса начали консультации по вопросу приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности. В Кремле заявили, что его словам говорят о нагнетании напряженности, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили о хаосе в НАТО из-за Украины.