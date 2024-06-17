Военэксперт поспорил с заявлениями о том, что Запад не боится ядерного оружия РФ

США и Европа будут использовать на Украине все, что ниже порога применения ядерного оружия. При этом к ядерной войне никто не стремится. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал военный эксперт Борис Рожин.

«Если бы Запад был уверен, что Россия не применит ядерное оружие, он бы напал на нее на следующий день. Это единственное, что защищает от войны с НАТО», — сказал Рожин.

Декан факультета управления и политики МГИМО, доктор политических наук, профессор Генри Сардарян до этого обратил внимание, что Запад последовательно отменяет жесткие табу относительно снабжения Киева, которые раньше считались непреложными. Более того, по его словам, некоторые из западных политиков легкомысленно надеются, что угроза ядерной эскалации отсутствует.

Он подчеркнул, что если на Западе начнут закрадываться сомнения в эффективности ядерного вооружения и допускаться сомнения в стиле «а вдруг», мы окажемся на пороге очень серьезной эскалации конфликта.

Ранее МИД России предостерег Запад от провокаций с ядерным оружием.