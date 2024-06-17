Политолог назвал возможные темы, которые обсудят Путин и Ким Чен Ын

Помимо военной сферы, на предстоящей встрече президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына будет обсуждаться продовольственная безопасность. Такое предположение в эфире Tsargrad.tv сделал востоковед, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков.

«Продовольственная безопасность — это серьезная проблема для Северной Кореи. И дело не столько в том, что там недостаточно развито сельское хозяйство, сколько в географических особенностях страны. Я напомню, Северная Корея — это преимущественно горная страна. Там всегда была проблема с пахотными землями», — сказал Котков.

Он добавил, что на сегодняшний день значительная часть продовольствия поступает в КНДР из Китая. Пхеньян, по его словам, мог бы диверсифицировать эту линию и Россия готова ему в этом помочь.

До этого «Ведомости» со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщили, что Путин в ближайшие недели посетит Северную Корею и Вьетнам. По словам источника, скорее всего, сначала российский лидер посетит КНДР, после чего сразу поедет во Вьетнам. Посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора обратил внимание, что к визиту Путина в Северную Корею уже активно готовятся.

В конце мая заместитель главы министерства иностранных дел России Андрей Руденко сообщил, что подготовка визитов Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам находится на продвинутой стадии.

Ранее Ким Чен Ын заявил о движении России к процветанию.