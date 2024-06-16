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В МИД РФ жестко прокомментировали роль Украины в убийстве журналиста Цицаги

Захарова назвала убийство военкора Цицаги тяжким преступлением властей Украины

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Россия считает убийство корреспондента News.ru Никиты Цицаги вооруженными силами Украины (ВСУ) очередным преступлением украинских властей и выражает уверенность, что виновные в случившемся будут наказаны. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, ее цитирует Telegram-канал МИД.

«Жестокое убийство Цицаги – еще одно тяжкое преступление бандеровского режима, на совести которого многочисленные жизни мирных граждан. Уверены, что виновные понесут заслуженное наказание», — сказала Захарова.

Российский МИД потребовал от международных организаций осудить атаку ВСУ, в результате которой погиб Цицаги, а также призвал главу ЮНЕСКО отреагировать на случившееся, напомнив, что реакция на убийства журналистов — его прямая обязанность.

О гибели Никиты Цицаги в селе Никольское под Угледаром стало известно 16 июня. Он скончался в результате атаки беспилотников ВСУ. Журналисту, который работал в зоне военных действий с 2022 года, было 29 лет. В Следственном комитете РФ пообещали установить всех причастных к его гибели.

Ранее в РФ остались недовольны реакцией ООН по поводу атаки ВСУ на журналистов НТВ.

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