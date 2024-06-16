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Итоговый документ на саммите по Украине в Швейцарии не подписали 13 стран

На конференции по Украине в Швейцарии подписали итоговый документ

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Denis Balibouse/Reuters

На саммите по Украине, который проходил в швейцарском Бюргенштоке, приняли итоговый документ. Как пишет ТАСС коммюнике одобрили не все страны, представители которых присутствовали на конференции.

Среди государств, которые не значатся подписантами документа по итогам саммита, — ОАЭ, Индия, Бразилия, Армения, Ватикан, Бахрейн, Ливия, Индонезия, Мексика, Колумбия, Таиланд, Саудовская Аравия и ЮАР. Всего на конференции присутствовали представители 91 страны, восьми международных организаций и сербского региона Косово.

Отмечалось, что в коммюнике внесли только три пункта из «мирного предложения» украинского лидера Владимира Зеленского. Речь идет о ядерной безопасности, обмене пленными по формуле «всех на всех» и безопасном судоходстве в Черном и Азовском морях. Пункта о выводе войск РФ с Украины в документе нет.

Ранее сообщалось, что Швейцария проведет дискуссии с РФ после конференции по Украине.

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