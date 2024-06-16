Япония может ввести санкции против организаций из КНР из-за ситуации на Украине

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, комментируя итоги прошедшего в Италии саммита «Большой семерки» (G7), заявил, что Токио рассматривает возможность введения новых санкций против организаций из третьих стран, включая Китай, из-за ситуации на Украине. Его слова передает ТАСС.

«Япония изучает возможность введения нового пакета санкций против организаций, расположенных в третьих странах, включая Китай», — сказал он.

Глава правительства подчеркнул, что это касается тех организаций, которые помогают Москве обходить западные санкции. Он добавил, что изложил соответствующую позицию коллегам по «семерке».

14 июня генсек правительства Японии Есимаса Хаяси заявил, что власти страны намерены ввести ограничения против ряда компаний из Китая, ОАЭ, Узбекистана, Казахстана и Индии за обход антироссийских санкций.

13 июня Кисида и украинский лидер Владимир Зеленский подписали соглашение о безопасности на полях саммита «Большой семерки» (G7). Зеленский рассказал, что в 2024 году японская сторона предоставит Украине $4,5 млрд.

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