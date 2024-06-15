Глава Евросовета заявил, что мир на Украине требует диалога с Россией

Мир между Украиной и Россией требует диалога двух стран. Об этом глава Евросовета Шарль Мишель заявил на открытии саммита по Украине в Швейцарии, передает ТАСС.

По его словам, любой будущий диалог с Москвой «должен быть основан на международном праве и Уставе ООН». Киеву следует решать, когда он возможен, добавил Мишель.

Саммит по урегулированию конфликта на Украине без участия России проходит на швейцарском курорте Бюргеншток.

15 июня президент Швейцарии Виола Амхерд сказала, что мирный процесс по Украине невообразим без участия России.

Накануне президент РФ Владимир Путин, выступая в МИД России, заявил, что предлагает следующий мирный план — Киев должен вывести свои войска с территории Луганской народной республики (ЛНР), Донецкой народной республики (ДНР), Херсонской, Запорожской областей. Также, по его словам, Украина не должна вступать в НАТО. Российский лидер отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на данные условия и начнутся мирные переговоры.

Ранее Зеленский назвал условия Путина для начала мирных переговоров «ультиматумом, которому нельзя доверять».