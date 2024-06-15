В США назвали Байдена лоботомированным президентом

Бывший кандидат на пост президента США от Республиканской партии Вивек Рамасвами раскритиковал действующего главу государства Джо Байдена за стиль общения с журналистами. В эфире Fox News он назвал Байдена национальным позором и президентом с лоботомией.

«На самом деле мне, как американцу, стыдно. Забудьте о партийной политике. Вы видите, что главнокомандующий, президент Соединенных Штатов и человек, который по крайней мере когда-то был лидером свободного мира, каким мы его знаем, ведёт себя подобным образом. Похоже, что сегодня в Белом доме сидит президент с лоботомией. Я считаю, это национальным позором, независимо от вашей партийной принадлежности», — заявил Рамасвами.

Он предположил, что предстоящие дебаты Байдена с Дональдом Трампом станут «последней ступенью» для действующего президента. Либо ему удастся пройти это препятствие, либо от Демократической партии будет выдвигаться другой кандидат, указал Рамасвами.

До этого газета New York Post писала, что президент США Джо Байден был в худшей своей форме на саммите G7 в Италии, его состояние шокировало союзников.

Незадолго до этого газета The Daily Mail писала, что Байден растерялся и замер во время танца на мероприятии в преддверии Дня освобождения рабов.

Ранее премьер Канады заявил, что «Украину привлекут к ответственности».