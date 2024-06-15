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Премьер Канады заявил, что «Украину привлекут к ответственности»

Премьер Канады Трюдо оговорился, заявив, что Украину привлекут к ответственности

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Blair Gable/Reuters

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что западные государства «привлекут Украину к ответственности». Такую оговорку он допустил, когда отвечал на вопрос в ходе пресс-конференции стран Группы семи (G7) в Италии, сообщает РИА Новости.

«Мы продолжим направлять усилия на то, чтобы Украина была привлечена к ответственности... простите, чтобы Россия была привлечена к ответственности», — сказал глава канадского кабмина.

В июне президент США Джо Байден снова оговорился, сказав, что Ираку очень долго пришлось ждать помощи от Соединенных Штатов, но имелось ввиду, что помощи ожидала Украина.

В марте глава Белого дома допустил оговорку и заявил, что США не стоило лезть на Украину.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что преступления неонацистов на Украине против мирного населения — этнические чистки, карательные акции, свидетельствуют о том, что уроки истории забыты.

Ранее Медведев назвал Зеленского «деятелем в грязной зеленой майке».

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