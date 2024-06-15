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Зеленский провел встречу с президентом Швейцарии

Зеленский перед саммитом встретился с с президентом Швейцарии Амхерд

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Gleb Garanich/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский провел встречу с президентом Швейцарии Виолой Амхерд. Об этом сообщает офис Зеленского в Telegram-канале.

«Перед началом инаугурационного Саммита мира президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Швейцарии Виолой Амхерд», — говорится в публикации.

До этого украинский «24 канал» сообщил, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев ищет возможности передать России наработки саммита в Швейцарии.

14 июня Владимир Путин на встрече с руководством министерства иностранных дел РФ заявил, что украинские войска должны полностью покинуть территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а Киев должен обязаться не вступать в НАТО и провести в стране денацификацию и демилитаризацию.

В свою очередь Зеленский назвал условия президента Путина для начала мирных переговоров «ультиматумом, которому нельзя доверять».

Ранее Сергей Лавров оценил возможную реакцию Запада на предложения Путина.

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