Украинский лидер Владимир Зеленский провел встречу с президентом Швейцарии Виолой Амхерд. Об этом сообщает офис Зеленского в Telegram-канале.

«Перед началом инаугурационного Саммита мира президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Швейцарии Виолой Амхерд», — говорится в публикации.

До этого украинский «24 канал» сообщил, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев ищет возможности передать России наработки саммита в Швейцарии.

14 июня Владимир Путин на встрече с руководством министерства иностранных дел РФ заявил, что украинские войска должны полностью покинуть территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а Киев должен обязаться не вступать в НАТО и провести в стране денацификацию и демилитаризацию.

В свою очередь Зеленский назвал условия президента Путина для начала мирных переговоров «ультиматумом, которому нельзя доверять».

Ранее Сергей Лавров оценил возможную реакцию Запада на предложения Путина.