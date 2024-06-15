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Шольц высказался о возможности контактов с Путиным

Шольц не исключил вероятность контактов с Путиным

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РИА Новости/Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц снова заявил, что не исключает возможность контактов с президентом России Владимиром Путиным, но отметил при этом, что такие переговоры должны иметь смысл. Его цитирует телеканал ARD.

«Такой разговор имел бы смысл, если бы было о чем говорить конкретно, по этой причине я не делал этого уже продолжительное время. Однако не хочу, чтобы создавалось впечатление, будто это исключено», — сказал он.

До этого Шольц заявлял, что Россию нужно приглашать на будущие конференции по Украине, цель конференции в Швейцарии, которая стартует 15 июня, — заложить основы для этого.

Саммит по урегулированию конфликта на Украине без участия России пройдет с 15 по 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации свыше 160 стран.

На мероприятии обсудят ряд пунктов из «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского: ядерную и продовольственную безопасность, обмен военнопленных в формате «всех на всех», возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию.

Ранее Небензя заявил, что цель саммита в Швейцарии — предъявить РФ ультиматум в виде плана Киева.

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