Захарова опровергла существование неправильных вариантов транслитераций

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла существание неправильных транслитераций ФИО для загранпаспорта. Ее комментарий размещен на сайте МИД РФ.

«Одно и то же имя может быть транслитерировано по-разному. Это не ошибка и не основание для изъятия паспорта, — отметила дипломат. <..> С учетом изложенного гражданам нет необходимости проверять написание в своих паспортах фамилии и имени буквами латинского алфавита», — подчеркнула она.

До этого Союз туриндустрии заявил о росте числа случаев изъятий загранпаспортов на границе.

Как отмечает РБК, проблемы с выездом россиян начали появляться после вступления в силу в декабре 2023 года поправок к федеральному закону «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

По данным издания, чаще всего в загранпаспортах встречаются несовпадения в написании ФИО, опечатки в названиях городов и регионов, которые указаны как место рождения, также присутствуют ошибки в датах. При этом ошибки чаще встречаются в паспортах старого образца, которые выдаются на пять лет и не содержат биометрических данных.

Ранее МИД РФ порекомендовал россиянам заблаговременно устранить разночтения имен в документах.