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В Раде допустили прекращение огня после переговоров с Россией

FT: депутат Рады Мережко допустил прекращение огня после переговоров с Россией

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РИА Новости

Депутат Верховной рады Александр Мережко заявил, что не исключает прекращение огня между Россией и Украиной после переговоров. Об этом пишет Financial Times.

«Мережко... не исключает мирные переговоры или более вероятную перспективу — прекращение огня по результатам переговоров, использовав пример КНДР и Южной Кореи», — отмечается в материале.

При этом парламентарий подчеркнул, что переговоры ни к чему не приведут, если Украина не получит от Запада гарантии безопасности. Мережко отметил, что подписание Киевом и Москвой мирного соглашения будет возможно только в том случае, если США и Китай окажут влияние на Россию.

До этого издание Economist сообщило со ссылкой на западного дипломата, что конец 2024 года является наиболее вероятным временем для начала переговоров между Москвой и Киевом. По словам источника, на время переговоров повлияют ситуация на фронте и результаты выборов президента США, которые состоятся в ноябре.

14 июня президент РФ Владимир Путин назвал условия мирных переговоров с Киевом. Глава государства заявил, что новые территории теперь навсегда с Россией и этот вопрос не может обсуждаться. В 2022 году, по его словам, российские войска подошли к Киеву, были разные варианты действий, но решений о штурме города не было. «Газета.Ru» вела хронику событий.

Ранее Зеленский ответил на условия Путина по началу переговоров.

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