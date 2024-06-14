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В Германии обвинили НАТО в эскалации конфликта с Россией

Немецкий журналист Хассан обвинил НАТО в новой эскалации конфликта с РФ

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Решение Организации Североатлантического договора (НАТО) по организации командных пунктов военной поддержки Киеву в Европе — очередной шаг к втягиванию ФРГ в конфликт с Россией. Об этом на своей странице в соцсети X написал немецкий журналист Манаф Хассан.

«Это следующий шаг к эскалации — НАТО создает штаб-квартиру украинской миссии в Германии. ФРГ втянута в этот конфликт, и основная ответственность лежит на нашем федеральном правительстве», — написал он.

Журналист добавил, что единственным способом исправить эту ситуацию является отставка правительства.

Ранее 14 июня министр обороны США Ллойд Остин заявил, что не видит у стран-членов НАТО признаков желания и готовности к принятию в ряды организации новых стран «в ближайшем будущем».

В этот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что во всех видах вооруженных сил альянса 500 тысяч человек находятся в состоянии высокой готовности.

Ранее были названы возможные сроки переговоров между Россией и Украиной.

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