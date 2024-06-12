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Премьер Эстонии Каллас выступила с призывом по замороженным активам России

Премьер Эстонии Каллас призвала Запад использовать активы РФ для помощи Украине

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Kenzo Tribouillard/AP

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что союзники Украины должны использовать замороженные активы России для помощи Киеву. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети Х.

По ее словам, в конце концов России «придется заплатить за причиненный ущерб».

Каллас также напомнила, что эстонский парламент уже принял закон, позволяющий передать активы России Украине. Она выразила надежду, что примеру Таллина последуют и другие государства.

На прошлой неделе агентство Reuters писало, что президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон достигли соглашения по вопросу использования прибыли от замороженных российских активов.

До этого помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга заявил, что Вашингтон может сделать новые заявления по изъятию замороженных активов России после встречи президентов США и Франции.

Ранее в Эстонии рассказали, какая сумма нужна Киеву для перелома на фронте.

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