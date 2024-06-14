Украина отказалась от нового мирного предложения России

Инициатива президента России Владимира Путина об урегулировании конфликта на Украине якобы не содержит «реального мирного предложения». Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в соцсети Х.

«Ничего нового в этом нет, нет реального мирного предложения», — сказал он.

Он подчеркнул, что предложение Путина сделать статус Украины внеблоковым «оставит страну беззащитной».

Днем 14 июня Путин на встрече с руководством министерства иностранных дел РФ заявил, что украинские войска должны полностью покинуть территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, и тогда Россия готова начать переговоры.

При этом Путин подчеркнул, что Москва в марте 2022 года не исключала сохранения суверенитета Киева над Херсонской и Запорожской областями, при условии, что РФ будет предоставлен сухопутный доступ в Крым.

Президент дал понять, что Россия готова сесть за стол переговоров «хоть завтра».

Ранее Путин предупредил, что будет в случае отказа Запада и Украины от российских условий мира.