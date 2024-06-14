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Украина отказалась от нового мирного предложения России

Советник главы офиса Зеленского Подоляк отверг новые мирные предложения России

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Efrem Lukatsky/AP

Инициатива президента России Владимира Путина об урегулировании конфликта на Украине якобы не содержит «реального мирного предложения». Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в соцсети Х.

«Ничего нового в этом нет, нет реального мирного предложения», — сказал он.

Он подчеркнул, что предложение Путина сделать статус Украины внеблоковым «оставит страну беззащитной».

Днем 14 июня Путин на встрече с руководством министерства иностранных дел РФ заявил, что украинские войска должны полностью покинуть территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, и тогда Россия готова начать переговоры.

При этом Путин подчеркнул, что Москва в марте 2022 года не исключала сохранения суверенитета Киева над Херсонской и Запорожской областями, при условии, что РФ будет предоставлен сухопутный доступ в Крым.

Президент дал понять, что Россия готова сесть за стол переговоров «хоть завтра».

Ранее Путин предупредил, что будет в случае отказа Запада и Украины от российских условий мира.

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