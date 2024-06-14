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Армения выразила протест Белоруссии из-за слов пресс-секретаря МИД

Армения направила ноту протеста Минску из-за слов пресс-секретаря МИД Белоруссии

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Depositphotos

Министерство иностранных дел Армении направило ноту протеста белорусским коллегам из-за слов пресс-секретаря МИД республики Анатолия Глаза. Об этом сообщила глава пресс-службы армянского МИД Ани Бадалян, ее цитирует РИА Новости.

«В связи с комментарием пресс-секретаря МИД Беларуси, сделанным 13 июня... белорусской стороне была направлена нота протеста», — рассказала дипломат.

По ее словам, Армения считает заявление Глаза вмешательством во внутренние дела республики.

13 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что никогда не поедет в Белоруссию, пока ее президентом является Александр Лукашенко, и обвинил его в подготовке войны против республики, которая заключалась в поддержке Азербайджана.

После этого армянского посла отозвали из Белоруссии для консультаций, а Анатолий Глаз заявил, что Пашинян выступил с критикой в адрес Лукашенко из-за желания отвлечь внимание от внутренних проблем.

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