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Политолог о кредите для Украины: «Это страшно выгодный бизнес для США»

Политолог Семибратов: Украине выдадут кредит, но США на этом заработают

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

США и Евросоюз договорились о выделении Украине $50 млрд, однако главный бенефициар происходящего – это США, так как в конечном итоге средства останутся там, заявил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, политолог, кандидат исторических наук Евгений Семибратов.

Эксперт напомнил, что Вооруженные силы Украины в качестве помощи получают, преимущественно, оружие США, в то время как в Европе производственные мощности заканчиваются. Таким образом, американские предприятия обеспечивают себя заказами, причем не только на украинском направлении, уверен политолог.

«Это страшно выгодный бизнес для американцев», — подчеркнул Семибратов.

По мнению специалистов, предоставление Украине кредита поможет США заработать – Вашингтон не просто направляет Киеву помощь, а дает деньги в долг, намереваясь позднее забрать доходы с замороженных активов РФ.

Ранее стало известно о рисках страны, которые предоставят кредиты Киеву за счет активов РФ.

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