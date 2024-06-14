Лавров ответил на вопрос о планах РФ направить в ООН предложения по Украине

Жанр выступления президента РФ Владимира Путина в министерстве иностранных дел страны не предполагал издания официального документа, в котором были бы изложены его предложения по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, передает ТАСС.

В пятницу, 14 июня, в здании пресс-центра МИД РФ состоялась встреча главы государства с руководством министерства. На мероприятии Путин перечислил условия для начала мирных переговоров.

Позже журналисты поинтересовались у Лаврова, планируют ли российские власти направить предложения президента по урегулированию кризиса в ООН. Также представители СМИ хотели узнать, по каким каналам Москва собирается передать эти инициативы Киеву.

«Думаю, что эти предложения уже все читают и все знают. Жанр выступления президента не предполагает издание этого документа как официального предложения, официальной инициативы», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

В качестве условия для начала мирных переговоров Путин назвал полный вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) из новых регионов РФ, а также отказ Киева от вступления в НАТО. По словам российского лидера, в случае выполнения этих требований Москва незамедлительно прикажет прекратить огонь и приступить к переговорам.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин порассуждал о наличии на Украине способных к переговорам политиков.