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Политолог назвал цель визита Зеленского в Саудовскую Аравию

Политолог Топорнин: Зеленский пытается перетянуть Ближний Восток на свою сторону

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Saudi Press Agency/AP

Владимир Зеленский пытается перетянуть на свою сторону главных игроков Ближнего Востока. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин, комментируя визит украинского лидера в Саудовскую Аравию в преддверии саммита в Швейцарии.

«Мы знаем, что Саудовская Аравия одна из самых богатых стран Ближнего Востока, имеет большое влияние на другие арабские страны. Поэтому вот в этом и заключался визит, чтобы постараться их перетянуть на свою сторону, чтобы они активнее включились в реализацию так называемых мирных инициатив Киева», — сказал эксперт.

Он добавил, что Украина может ждать от Саудовской Аравии как финансовой помощи, так и каких-либо посреднических усилий.

Накануне Зеленский провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом аль Саудом в Джидде.

По словам украинского лидера, встреча была содержательной. Стороны обсудили двусторонние отношения, подготовку к международной конференции в Швейцарии и достижение мира в российско-украинском конфликте.

Ранее саудовский принц отказался от участия в саммите G7.

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