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Путин: мир подошел к точке невозврата

Путин заявил, что мир близко подошел к точке невозврата из-за эгоизма Запада

Президент России Владимир Путин, выступая в МИД, заявил, что мир подошел близко к точке невозврата. Его слова приводит РИА Новости.

По словам главы государства, эгоизм и высокомерие западных государств привели к сегодняшнему положению дел.

Также Путин назвал «абсолютным бредом» предположения о том, что Россия собирается напасть на Европу.

Глава государства при этом заявил, что многополярность успешно формируется в современном мире, глубинные изменения внушают оптимизм.

14 июня Путин в МИД России проводит совещание по совершенствованию государственной миграционной политики. На пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) он заявлял, что пока в России не выстроено осмысленной миграционной политики.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.

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