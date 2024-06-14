Путин: мир подошел к точке невозврата

Президент России Владимир Путин, выступая в МИД, заявил, что мир подошел близко к точке невозврата. Его слова приводит РИА Новости.
По словам главы государства, эгоизм и высокомерие западных государств привели к сегодняшнему положению дел.
Также Путин назвал «абсолютным бредом» предположения о том, что Россия собирается напасть на Европу.
Глава государства при этом заявил, что многополярность успешно формируется в современном мире, глубинные изменения внушают оптимизм.
14 июня Путин в МИД России проводит совещание по совершенствованию государственной миграционной политики. На пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) он заявлял, что пока в России не выстроено осмысленной миграционной политики.
Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.