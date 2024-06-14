Немецкий депутат Маттиас Моосдорф предупредил, что прямое вмешательство Берлина в конфликт на Украине приведет к распаду страны. Его слова приводит YouTube-канал Die Weltwoche.

«То есть, Восток не готов продолжать участвовать в поддержке Украины в военном или финансовом отношении, так как видно бесполезность всего этого, по крайней мере, за последние два года», — заявил парламентарий.

По его словам, политика поддержки Киева не пользуется популярностью в восточной части ФРГ, и если Берлин захочет напрямую вмешаться в конфликт на Украине, то немецкое государство может распасться.

До этого депутат от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Линдеманн заявил, что власти страны не хотят мира в Европе. По его мнению, открытие завода Rheinmetall на территории Украины говорит о непосредственном вовлечении немецкой экономики в военные действия.

Ранее в Крыму увидели предпосылки к разделению Германии на ФРГ и ГДР.