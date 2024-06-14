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Белорусский политолог объяснил критику Пашиняна в адрес Лукашенко

Политолог Дзермант: Пашинян критикует Лукашенко из-за внутренних проблем Армении

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Критика премьер-министра Армении Никола Пашиняна в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в целом связана, прежде всего, с неуверенностью армянского лидера в своей позиции внутри страны. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал белорусский политолог, директор центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант.

«Он (Пашинян. — «Газета.Ru») пытается переложить с себя ответственность за происходящее, и сейчас и в предыдущие годы, на других. То есть на ОДКБ, на Россию, на Белоруссию, на Лукашенко. Это попытка перед своим народом оправдаться за, по сути, провалы политики, за поражение в войне и за то, что в Армении наблюдается раскол общества», — сказал Дзермант.

Он подчеркнул, что Белоруссия долгие годы предпринимала миротворческие Усилия в отношении Армении и Азербайджана. Однако, по его словам, все эти инициативы были отвергнуты.

12 июня Пашинян объявил о планах Армении выйти из ОДКБ. Тогда же он назвал данную международную структуру «союзом-пузырем», который никак не защищает страну. При этом премьер-министр подчеркнул, что властям республики предстоит определиться со сроками принятия данного решения.

Позднее Пашинян заявил, что отказывается посещать Белоруссию, пока ее президентом является Лукашенко. То же, по его словам, касается и других армянских чиновников и политиков.

Он объяснил такое решение тем, что представители Армении не могут обсуждать с президентом Белоруссии вопросы в формате ОДКБ, поскольку он якобы участвовал в подготовке войны против армянской стороны и поддерживал Азербайджан.

Ранее политолог назвал последствия выхода Армении из ОДКБ.

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