Депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет призвал командование украинских войск объявить «крестовый поход» против НАТО. Об этом пишет РИА Новости.

По словам парламентария, Североатлантический альянс является главным виновником текущей ситуации на Украине. Именно эта организация спровоцировала начало вооруженного конфликта между Москвой и Киевом, а также принесла разруху на украинскую территорию.

«У командования ВСУ (Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru») есть шанс положить конец варварской политике американцев и начать свой «крестовый поход» против НАТО. Сегодня НАТО — главный враг для мирного и процветающего будущего Украины», — подчеркнул законодатель.

Шеремет добавил, что такое развитие событий станет хорошим подспорьем для избавления Украины от «натовских оккупантов». Как сказал депутат, «крестовый поход» позволит Киеву освободиться от зависимости от западных стран и вернуться на путь развития.

13 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация не станет навязывать Украине условия мира с РФ. Соответствующие решения Киев должен принимать самостоятельно, отметил руководитель Североатлантического альянса.

Ранее в министерстве обороны США раскрыли объем военной помощи Украине со стороны НАТО, предоставленной с начала боевых действий.