Посольство КНР отвергло заявления Байдена о помощи РФ в проведении спецоперации

Китай не поставляет вооружение и товары двойного назначения сторонам конфликта на Украине. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй, комментируя заявления президента США Джо Байдена об оказании Пекином помощи Москве с проведением военной операции на Украине.

Он отметил, что Китай не создавал кризис на Украине, не является стороной конфликта и привержен содействию мирным переговорам.

«Китай не поставляет вооружения сторонам конфликта и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, что повсеместно приветствуется мировым сообществом», — сказал он.

По его словам, обычная торговля КНР с РФ ведется открыто, соответствует правилам Всемирной торговой организации и рыночным принципам и не направлена против какой-либо третьей стороны.

До этого Китай и Украина провели межмидовские консультации. Замминистра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун после них сообщил, что Пекин готов сотрудничать с Украиной. В России считают, что такие контакты играют на руку Москве.

Ранее Байден обвинил Китай во вмешательстве в американские выборы.