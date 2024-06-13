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Путин заявил, что РФ открыта для международного научного сотрудничества

Путин: РФ ничего не прячет, открыта для международного научного сотрудничества

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что страна открыта для международного сотрудничества. Его слова приводит ТАСС.

«Мы ничего не закрываем, ничего не прячем, на замок не закрываем», — сказал Путин.

На встрече с получателями мегагрантов Путин отметил, что РФ открыта для сотрудничества, для использования тех достижений, которые появляются благодаря работе получателей грантов.

«Мы открыты для того, чтобы результаты этой работы вашей были использованы не только в России, но и в других странах», — добавил он.

Накануне Путин заявил, что не мог оторваться от чтения материалов о достижениях лауреатов госпремий. По словам президента, при знакомстве с такими материалами мероприятий он погрузился в информацию, связанную с деятельностью и жизненными достижениями в работе лауреатов и награжденных. Он добавил, что такое чтение воспринимается как приключенческая литература.

Ранее в Кремле прокомментировали предложение Путину возглавить попечительский совет РАН.

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