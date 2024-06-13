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Эрдоган обратился к США и странам Запада

Эрдоган призвал США и Запад надавить на Израиль для выполнения резолюции СБ ООН

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Thaier Al Sudani/Reuters

Соединенные Штаты и западные страны должны оказать давление на Израиль для выполнения резолюции Совета безопасности ООН о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с главой правительства Испании Педро Санчесом, передает TRT Haber.

Эрдоган выразил надежду, что Израиль откажется от атак в Газе и придет к соглашению, которое обеспечит прочный мир в регионе. Он подчеркнул, что Турция будет внимательно следить за исполнением резолюции.

Утром 13 июня радикальное палестинское движение ХАМАС заявило, что позитивно отреагировало на последнее предложение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, озвученное президентом США Джо Байденом.

12 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ответ ХАМАС на предложение Вашингтона о перемирии содержит поправки.

До этого агентство Bloomberg писало, что лидеры стран «Большой семерки» (G7) призовут ХАМАС принять соглашение о прекращении огня с Израилем.

Ранее экс-чиновник рассказал, почему Зеленский поссорился с Израилем.

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