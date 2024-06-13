Папа Римский встретится с Зеленским

Папа Римский Франциск встретится на саммите стран «Большой семерки» с президентом США Джо Байденом, премьером Индии Нарендой Моди, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Государственный секретариат Ватикана.

Понтифик прилетит на саммит, который пройдет в Италии с 13 по 15 июня, на вертолете. Папа римский выступит на сессии, посвященной искусственному интеллекту, после чего проведет 10 двусторонних встреч с лидерами ведущих стран мира.

Одной из тем саммита будут конфликты на Украине и на Ближнем Востоке. Также лидеры стран G7 обсудят ситуацию в Африке и проблемы миграции.

Известно, что папа Римский впервые примет участие в подобном саммите за почти 50-летнюю историю его существования.

До этого папа Франциск заявил, что без участия России любые переговоры по украинскому кризису «не имеют реального смысла». Он выразил готовность присоединиться к мирной конференции в Швейцарии только при условии, что на мероприятие будет приглашена и российская делегация.

Ранее папу Римского поймали на гомофобных высказываниях.