Политолог объяснил, почему Илон Маск выступил против украинских НКО

Американский предприниматель Илон Маск может позволить себе быть приверженцем настоящей демократии. Он демонстрирует новое явление в социально-политической психологии, считает политсоветник Сергей Маркелов. Так он в беседе с 360.ru отреагировал на призыв Маска признать украинские неправительственные организации террористическими и лишить их финансирования.

По мнению эксперта, такие богатые люди, как Маск, могут позволить себе свободное мышление, так как защищены заранее. В том числе он не боится выражать оппозиционные мнения.

«В данном случае говорим об Илоне Маске, например. И они, естественно, позволяют себе демонстрировать своим поведением настоящую демократию», — добавил он.

Также миллиардер, по мнению Маркелова, стремится показать, что Запад неоднороден, есть разные мнения. Это делается для того, чтобы доказать отсутствие «всеобщего сумасшествия» вокруг Киева, объяснил он свое мнение. При этом никаких особых изменений такие заявления не принесут, но зато мир наблюдает появление нового социально-политического явления, заявил политолог.

«Это хорошее, серьезное, интересное, новое в социологии, социально-политической психологии явление, которое запустилось среди «масковского» кейса», — заключил Маркелов.

Напомним, Маск одобрил инициативу конгресса США лишить американского финансирования украинские НПО, составляющие «черные списки» граждан США. Он назвал это хорошим первым шагом, призвав также включить их в список подсанкционных террористических организаций.

Ранее Маск прокомментировал выходки сына Байдена.