Экс-депутат бундестага: партия Шольца получила пинок от народа Германии

Политическая верхушка в Германии получила серьезное предупреждение от своего народа. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал бывший депутат бундестага, председатель Международного совета русских немцев Вальдемар Гердт, комментируя провал партии нынешнего канцлера ФРГ Олафа Шольца на выборах в Европейский парламент (ЕП).

«Все воинственные партии «присели». Руководящая коалиция получила такой пинок, что там сейчас поняли: народ их просто ненавидит. И в том, сколько они набрали на самом деле процентов, еще надо разбираться: сколько там манипуляций и сколько правды. Но они получили очень серьезное предупреждение от немецкого народа: если вы дальше будете так, то мы вас вообще сметем», — сказал Гердт.

Он также прокомментировал роспуск Национального собрания Франции (нижняя палата парламента) после провала партии действующего президента республики Эммануэля Макрона на выборах в ЕП. По словам эксперта, это говорит о крахе политического истеблишмента в Париже, выступающего за конфликт с Россией.

По итогам подсчета голосов победу в Германии одержал оппозиционный блок ХДС/ХСС, «Альтернатива для Германии» заняла второе место, а партия СДПГ Шольца показала худший результат в истории.

Партия Макрона заняла второе место на выборах в ЕП, уступив Национальному объединению, одним из лидеров которого является Марин Ле Пен. После этого французский президент распустил Национальное собрание и объявил о проведении досрочных выборов — первый тур назначен на 30 июня, второй — на 7 июля.

Ранее эксперт объяснил, почему Шольц не решится на досрочные выборы.