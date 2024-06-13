Политолог: на саммите G7 Зеленского заставят изменить позицию по переговорам

На стартовавшем сегодня в Италии саммите G7 главными станут три темы. Одна из них – это украинский лидер Владимир Зеленский и его позиция по поводу мирного урегулирования конфликта, считает политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич. По его мнению, западные политики приложат все усилия, чтобы склонить его к дипломатии. Также будет обсуждаться альтернативный мирный план по Украине, заявил он в беседе с 360.ru.

«Сейчас позиция [Зеленского] — никаких уступок, никаких компромиссов. В его воображении идет война со злом, и поэтому никаких отступлений компромиссов, значит, до конца, и так далее», — пояснил эксперт.

Позиция украинского президента является главной причиной, по которой страны не могут приблизиться к дипломатическому урегулированию конфликта, убежден политолог. При этом Запад, по его мнению, «полностью созрел» к такому исходу и попытается справиться с сопротивлением Зеленского.

Также страны G7 обсудят замороженные российские активы и утвердят план по их использованию для выделения кредита Киеву, считает аналитик.

Третьей важной темой саммита Станкевич назвал альтернативный мирный план по урегулированию украинского конфликта. Это будет второй шаг после того, как политики постараются уговорить Зеленского «вернуться на землю» и согласиться на дипломатию. Если же участники конференции не договорятся и не согласуют мирный план от G7, то рассматриваться будет китайско-бразильский мирный план, заключил политолог.

Напомним, сообщалось, что Зеленский на саммите попросит помощи у западных стран. Также отмечалось, что он стремится «подтолкнуть» страны G7 к тому, чтобы они передали Киеву оружие большой дальности для ударов по территории России.

Ранее стало известно, что британский премьер объявит о новой помощи для Киева на саммите G7.